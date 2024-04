Toffoli faz piada com peso de Dino: 'Experiência grande, só não é maior que ele'

Ao votar, Toffoli comentou sobre o corpo de Dino . "Eu vou na linha da sugestão do ministro Alexandre e na dúvida acompanho o relator. As argumentações do ministro Flávio, com a experiência que ele tem na vida pública é muito grande. Só não é maior que ele, mas é muito grande", disse rindo.

Gordofobia com Dino

Os comentários gordofóbicos direcionados a Dino aumentaram 30% nas redes sociais após ser indicado à Suprema Corte, conforme mostrado pelo O Globo em dezembro de 2023.

Em maio do mesmo ano, o deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL) ironizou o então ministro da Justiça.

"Vou falar daquele senhor, daquele senhor que está com sobrepeso. Ele declarou que STF e o governo vão regular a internet na marra. Rapaz, não tem culpa não, sobrepeso? Esse país é democrático. Ele não é comunista, se tu gosta de comunista, seu sobrepeso, vaza do país", disse o parlamentar em referência ao PL das Fake News.

Já no fim de 2023, foi a vez do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Na ocasião, ele comentou sobre o inquérito que investiga se ele importunou uma baleia jubarte.

"Todo dia tem uma maldade em cima de mim, a de ontem foi que estou perseguindo baleias. A única baleia que não gosta de mim na Esplanada é aquela que está no ministério, é aquela que diz que eu queria dar golpe, mas some com vídeos", ironizou o ex-mandatário.

No passado, em duas ocasiões, o presidente Lula também brincou com a obesidade de Dino. Em março, durante cerimônia de lançamento do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci), o petista classificou a situação de seu então ministro como uma doença que causa tanto mal quanto a fome, sendo necessário cuidado do Estado para este problema. E então disse que Dino agora estaria se exercitando, andando de bicicleta, por estar acima do peso.