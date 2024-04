O POVO News: o que se sabe sobre caso de importunação sexual em elevador

A edição também comenta sobre a aproximação de Lula com o eleitorado do setor da agropecuária

A edição comenta sobre o caso do ex-jogador Daniel Alves, que perdeu nesta quinta-feira, 21, o prazo para o pagamento da fiança que colocaria o atleta em liberdade provisória ainda hoje. Condenado na Espanha a quatro anos e meio de prisão por estupro, o brasileiro recebeu autorização do Tribunal de Barcelona para aguardar fora da prisão o trânsito em julgado sob a condição do pagamento de 1 milhão de euros (aproximadamente R$ 5,4 milhões).

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quinta-feira, 21. Com apresentação dos jornalistas Ítalo Coriolano e Rachel Gomes , a edição traz as últimas informações sobre quem é o homem denunciado por importunação sexual dentro de um elevador em Fortaleza, no último dia 15 de fevereiro .

Seguindo a mesma linha, o episódio detalha a decisão do pai do jogador Neymar Jr. em negar ajuda financeira a Daniel Alves. De acordo com o comunicado, ele e seu filho não contribuirão financeiramente para que o ex-lateral direito possa pagar fiança de 1 milhão de euros (R$ 5,4 milhões na cotação atual) e obter liberdade provisória.



No que diz respeito às próximas ações do governo Lula, o programa discute o churrasco feito pela gestão com o intuito de se aproximar do eleitorado do setor da agropecuária. A previsão é que o momento ocorra nesta sexta-feira, 22, na Granja do Torto, onde fica a casa de campo da Presidência. O encontro reunirá representantes do campo da fruticultura, cafeicultura, algodão e pecuária.

Além disso, a edição explica o lançamento do Plano Juventude Negra Viva, articulado pelo Ministério da Igualdade Racial e pela Secretaria-Geral da Presidência da República. O documento conta com 217 ações e 43 metas específicas, divididas em 11 eixos: saúde; educação; cultura; segurança pública; trabalho e renda; geração de trabalho e renda; ciência e tecnologia; esportes; segurança alimentar; fortalecimento da democracia; meio ambiente, garantia do direito à cidade e a valorização dos territórios.