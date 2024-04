Com Lula, jantar de aniversário do PT tem samba de Teresa Cristina e Janja no 'parabéns'

O jantar em comemoração aos 44 anos do Partido dos Trabalhadores, na noite desta quarta-feira, 20, teve discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e participação de ao menos 12 ministros. O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) foi o único não filiado ao partido a subir ao palco. A sambista Teresa Cristina, acompanhada do violonista Carlinhos Sete Cordas, interpretou músicas de artistas como Cartola, Zé Kéti, Noel Rosa e Paulinho da Viola. Já a primeira-dama, Janja Lula da Silva, cantou parabéns para o PT com um bolo nas mãos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Desculpa. Não ia fazer discurso, mas não posso ver um microfone", disse Lula, que discorreu sobre a história do partido e falou sobre assuntos caros aos petistas. O presidente classificou as ações de Israel na Faixa de Gaza como "carnificina" e "genocídio" e afirmou que sua geração não estava acostumada com "campanha de ódio". A composição da chapa presidencial com Alckmin, segundo Lula, foi uma demonstração de maturidade do partido.

A presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), disse que o partido precisa manter a política de frente ampla que adotou em 2022. "Vamos eleger muitos companheiros e companheiras de outros partidos", afirmou a parlamentar, em discurso. Além de Alckmin, que acumula a Vice-Presidência com a chefia do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, estavam presentes os ministros Rui Costa (Casa Civil), Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Nísia Trindade (Saúde), Esther Dweck (Gestão), Anielle Franco (Igualdade Racial), Margareth Menezes (Cultura), Luiz Marinho (Trabalho), Jorge Messias (Advocacia-Geral da União), Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social), Márcio Macêdo (Secretaria-Geral), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário). O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, era aguardado, mas não havia chegado até o fim da noite desta quarta - a celebração entraria pela madrugada. Costa, torcedor fanático do Bahia, estava ansioso por causa do jogo contra o rival Vitória, válido pela Copa do Nordeste. Alckmin, como virou hábito desde que fechou a aliança com o antigo rival Lula, foi tietado por petistas.