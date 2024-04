CNJ vê risco de constrangimento a mulheres e cobra STJ sobre veto a minissaia e blusa sem manga

A instrução normativa, publicada no mês passado, proíbe uma longa lista de peças, como bermuda, chinelo, short, minissaia, legging, camiseta sem manga, blusas que deixem a barriga à mostra e bonés

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), órgão que fiscaliza e administra o Poder Judiciário, deu cinco dias para o Superior Tribunal de Justiça (STJ) explicar as novas regras de vestimenta para entrada na sede da Corte.

Também condiciona o acesso às salas de julgamento, inclusive por visitantes e grupos de estudantes, a trajes formais. Terno, gravata e sapato social para pessoas que se identificam com o gênero masculino e vestido ou blusa com calça ou saia e sapato social para quem se identifica com o gênero feminino.

O objetivo, segundo a ministra Mariz Thereza de Assis Moura, presidente do STJ, que assina a instrução normativa, é observar a "formalidade e a liturgia jurídica".

O ministro Luís Felipe Salomão, corregedor do CNJ, pediu a ministra informe os "trâmites internos que nortearam" a elaboração da instrução normativa e se algum servidor já foi proibido de entrar no prédio com base na nova regra.