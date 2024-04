Justiça autoriza Michelle Bolsonaro a receber título de cidadã no Theatro Municipal de São Paulo

O Ministério Público de São Paulo se posicionou pelo indeferimento do pedido. A juíza Paula Micheletto Cometti, da 12ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, argumentou que não há, por ora, provas de que a cerimônia gerará gastos extras ao poder público.

"A alegação de que há dano moral pelo desvio de finalidade do patrimônio protegido merece, como ressaltou o representante do Ministério Público, maior dilação probatória", consta na decisão da magistrada.

De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, a gestão de Nunes afirmou que a cerimônia ocorrerá sem custos, "em face do requisitante ser um ente público". Além disso, a prefeitura alegou que o uso do teatro foi pedido pelo o vereador Rinaldi Digilio (União Brasil), autor do projeto que homenageia Michelle, e aceito porque havia "disponibilidade do espaço".