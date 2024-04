O POVO News: O que deve acontecer com Bolsonaro após indiciamento da PF?

A edição terá ainda uma entrevista com o advogado da nutricionista que usou as redes sociais para denunciar um caso de importunação sexual que sofreu em Fortaleza

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta terça-feira, 19. Com apresentação da jornalista Rachel Gomes, o programa analisa o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outras 16 pessoas por crimes de associação criminosa e de inserção de dados falsos em sistema de informação. O indiciamento da Polícia Federal (PF) conclui as investigações da Operação Venire, que apurou possíveis fraudes nos cartões de vacinação do ex-presidente e de sua filha Laura.

O delito de associação criminosa tem pena prevista de um a três anos de reclusão, enquanto a inserção de dados falsos pode acarretar em reclusão de dois a 12 anos, além de multa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Assista ao vivo