Não me arrependo de ter votado em Lula, mas esperava mais, diz Armínio Fraga

Ao comentar sobre a preocupação de colegas com a evolução do cenário brasileiro, porém, Armínio ponderou que, embora o País não vá entrar em uma trajetória espetacular de crescimento, há certo pragmatismo

O ex-presidente do Banco Central e fundador da gestora Gávea Investimentos, Armínio Fraga, afirmou nesta terça-feira, 19, que não se arrepende do voto no presidente Luiz Inácio Lula da Silva na última eleição, mas que esperava mais.

"Estávamos indo para um caminho pior", disse Armínio, que acrescentou que o risco de golpe foi real. O economista, porém, declarou que a situação poderia estar melhor e que está um pouco perplexo.

"O presidente, no campo fiscal, rapidamente adotou um discurso raivoso, como se fosse uma grande maldade, quando a gente sabe que em um mundo fiscal bagunçado quem se ferra sempre são os pobres", afirmou, durante a live Cenários com Sonia Racy.