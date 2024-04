MP-TCU quer investigar se PL usou fundo partidário em tentativa de golpe

O Ministério Público (MP) junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) pediu ao órgão para investigar se o PL usou recursos públicos do fundo partidário para operacionalizar a suposta tentativa de golpe de Estado investigada pela Polícia Federal (PF), além de financiar a invasão das sedes dos três Poderes no 8 de janeiro de 2023. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, é um dos investigados pela PF, que já disse ver indícios de participação do partido na elaboração da "minuta golpista" encontrada na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres.

Na representação, o subprocurador Lucas Furtado cita a ação protocolada pelo PL no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para questionar o resultado das eleições e uma matéria do jornal O Globo que liga o PL ao financiamento dos 'kids pretos' (membros de tropa de elite do Exército) que teriam coordenado os atos de 8 de janeiro.

O subprocurador ainda pede ao TCU que determine uma medida cautelar para bloquear R$ 27,2 milhões da conta do PL - esse é o valor estimado dos prejuízos causados nos atos golpistas.