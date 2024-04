MEC fecha acordo com Câmara sobre mudança de carga horária do Novo Ensino Médio

O Governo Federal, por meio do Ministério da Educação (MEC), fechou acordo com o relator da reforma do Novo Ensino Médio, o deputado federal Mendonça Filho (União Brasil), para manter as horas da carga horária básica propostas pelo projeto de lei apresentado em 2023.

Na proposta do governo, a carga horária básica do ensino médio voltaria a ser de 2.400 horas. No entanto, Mendonça Filho apresentou relatório diminuindo as horas destinadas à formação básica para 2.100.