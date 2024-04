Caiado se desculpa por falas de Lula durante encontro com Netanyahu

O governador do Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), se encontraram nesta terça-feira, 19, com o premiê israelense Benjamin Netanyahu. Diferente de Tarcísio, que optou por tratar a visita como algo institucional, sem "ideologia e política", como havia dito, o governador goiano fez questão de se "desculpar" pelas recentes falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Fiz questão de levar o meu pedido de desculpas a todos os israelenses por uma fala infeliz do presidente da República comparando a guerra ao Holocausto. Saibam que serão sempre bem-vindos ao nosso Estado", disse Caiado em suas redes sociais, após o encontro com o premiê.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Caiado, que está visitando o país, também falou sobre o conflito entre Israel e Palestina. "Conversamos sobre os impactos do conflito, o rastro de destruição deixado e reforçamos a importância do diálogo e da promoção da paz", disse.