Após cobrança de Lula, primeiro escalão ressalta em evento avanços do governo

No dia seguinte ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter pedido que ministros passassem a enaltecer mais os feitos do governo - e não apenas de suas pastas - e a adotar uma postura mais otimista em relação ao Brasil, todos os participantes de um evento em Brasília do primeiro escalão do governo seguiram à risca as orientações do chefe. Estiveram na primeira parte do seminário "Descarbonização: Rumo à Mobilidade de Baixo Carbono no Brasil", realizado pelo Esfera Brasil e MBCBrasil, o vice-presidente Geraldo Alckmin, os ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social da Presidência) e o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante.

Na abertura do evento, Mercadante ressaltou não apenas os feitos e metas da instituição que comanda, como mencionou várias vezes progressos do governo Lula 3 de forma mais ampla. Ao final, pediu para que a população desse destaque positivo ao País. "Tivemos melhora do ambiente macroeconômico e os brasileiros precisam parar de falar mal do Brasil", recomendou.

O ministro da Fazenda, por sua vez, usou mais o lado místico ao falar dos sonhos de avanço do atual governo. "A construção desse sonho é o que vai curar esse País do ponto de vista espiritual. Ainda estamos muito divididos. Isso não é bom para o Brasil. Faz 10 anos que estamos divididos, temos de unir em torno de um grande sonho", defendeu.