'Aos oportunistas de ocasião, gafanhotos terão vida curta', diz advogado de Bolsonaro

O advogado Fábio Wajngarten, que foi secretário de Comunicação no governo Jair Bolsonaro, saiu em defesa do ex-presidente nesta terça-feira, 19, após seu indiciamento por fraudes em certificados de vacinação da covid-19. A Polícia Federal concluiu que partiu de Bolsonaro a ordem para falsificação dos cartões.

Wajngarten afirmou que, como presidente, Bolsonaro não precisava apresentar comprovantes de imunização nas viagens internacionais, o que em sua avaliação desmonta a versão da PF.

O ex-secretário de comunicação também atribuiu as acusações a uma tentativa de "esvaziar" o capital político do ex-presidente. "Trata-se de perseguição política", escreveu no X.