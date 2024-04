Tarcísio e Caiado se reúnem com Netanyahu em Israel após crise com Lula

Os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), se encontrarão nesta terça-feira, 19, com o premiê de Israel, Benjamin Netanyahu, e com o presidente do país, Isaac Herzog. A reunião ocorre no contexto da crise diplomática entre o Brasil e a nação do Oriente Médio desencadeada pela declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que comparou a atuação israelense na Faixa de Gaza ao extermínio de judeus pelo regime nazista de Adolf Hitler. Bolsonaristas, Tarcísio e Caiado fazem oposição ao governo Lula.

Os governadores viajaram a Israel inicialmente à convite da comunidade brasileira no país, como mostrou o Estadão. "Depois que o primeiro-ministro soube do acordo dos governadores para visitar Israel e à luz da importante relação entre Israel e o Brasil, os governadores foram convidados pessoalmente para uma série de reuniões com altos funcionários israelenses, incluindo o primeiro-ministro", declarou a embaixada de Israel no Brasil.

Segundo o governo de São Paulo, o objetivo da viagem é "estreitar as relações com o país" e "trocar experiências para o desenvolvimento de novas tecnologias no Estado". Já o convite enviado por organizações da sociedade civil para os Executivos estaduais, obtido pelo Estadão, afirma que o objetivo é permitir a visita e o registro dos resultados do ataque terrorista do Hamas a Israel em 7 de outubro, além do entendimento dos impactos sociais e econômicos causados pela guerra.