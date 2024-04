Ex-chefe da FAB diz que Ciro Nogueira 'agride' instituição militar por apoio a 2026

O ex-comandante da Aeronáutica, brigadeiro Carlos Almeida Baptista Júnior, reagiu nesta segunda-feira, 18, aos ataques do senador Ciro Nogueira (PP-PI), ex-ministro da Casa Civil no governo Jair Bolsonaro, que o acusou de mentir no depoimento do inquérito do golpe.

Carlos Baptista e o general Marco Antônio Freire Gomes, ex-comandante do Exército, confirmaram à Polícia Federal que receberam propostas golpistas do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Sem citá-los nominalmente, Ciro Nogueira escreveu nas redes sociais: "Quer dizer que agora um chefe, dois chefes (?) de Forças Militares testemunham um Golpe de Estado e não fizeram nada?", publicou o senador.