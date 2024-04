Dino é relator de recurso apresentado por Bolsonaro ao STF contra multa imposta pelo TSE

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, será relator do recurso apresentado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e pela coligação Pelo Bem do Brasil contra uma multa de R$ 70 mil imposta a ambos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O processo ocorre após o impulsionamento de postagens nas redes sociais com críticas ao então candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante a campanha eleitoral de 2022. De acordo com as normas do TSE, o impulsionamento só ocorre de maneira legal se for em benefício do próprio candidato, e o uso para ataque a adversários é proibido.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Flávio Dino foi membro do governo Lula durante o primeiro ano de gestão,quando ficou à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ele saiu do cargo em janeiro deste ano, e em fevereiro assumiu a vaga na Suprema Corte.