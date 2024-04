Abraji pede que STF detalhe tese que obriga imprensa a responder por fala de entrevistados

A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) pediu para entrar como parte interessada na ação do Supremo Tribunal Federal (STF) que abriu caminho para a responsabilização de veículos jornalísticos por declarações de entrevistados. O ministro Edson Fachin, relator do caso, ainda não analisou o requerimento.

O objetivo da iniciativa é levar o STF a detalhar melhor a tese fixada no julgamento concluído em novembro do ano passado. No mesmo pedido para ser admitida no processo, a associação já apresentou os chamados "embargos de declaração", que são um tipo de recurso usado para questionar eventuais omissões ou contradições em um acórdão.

Os advogados Pierpaolo Bottini, Igor Tamasauskas e Beatriz Canotilho Logarezzi, que representam a Abraji, argumentam que faltam "parâmetros concretos" à tese definida pelo STF e que, na forma como foi publicada, ela pode dar azo a "pedidos indevidos de censuras inconstitucionais".