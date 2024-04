O POVO News: Bolsonaro ameaçado de prisão por avançar em golpe e outras graves revelações

A edição também comenta sobre a absolvição de um dos réus do 8 de janeiro

Seguindo a mesma linha, o episódio analisa a declaração do ex-comandante da Força Aérea Brasileira (FAB), Carlos Baptista Júnior, revelando ter sido abordado pela deputada Carla Zambelli (PL-SP) que pediu para ele "não deixar Bolsonaro na mão" .

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta sexta-feira, 15. Com apresentação dos jornalistas Ítalo Coriolano e Rachel Gomes , a edição traz as últimas informações sobre a quebra de sigilo dos depoimentos acerca da suspeita de tentativa de golpe de Estado.

A edição comenta sobre o caso Marielle Franco, que terá o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes como relator. A pauta foi encaminhada ao STF na 5ª feira (14.mar.2024), dia em que o assassinato da vereadora completou 6 anos.

Além disso, a edição explica a absolvição de um dos réus acusados pelos ataques de 8 de janeiro de 2023. Com seis votos, o Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para absolver o réu. Faltam votar os outros cinco ministros. O julgamento de 15 réus ocorre no plenário virtual, onde os votos são inseridos no sistema eletrônico Corte. O prazo para manifestação termina nesta sexta-feira, 15.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política e colunista do O POVO, Henrique Araújo.