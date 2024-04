Golpe de Bolsonaro teria sido consumado se Freire Gomes concordasse, disse ex-comandante à PF

De acordo com o ex-comandante Baptista Junior, Bolsonaro também questionou se poderia fazer algo contrário ao resultado das eleições

O ex-comandante da Aeronáutica Carlos Baptista Junior, afirmou em depoimento à Polícia Federal (PF), que caso o general Freire Gomes tivesse anuído com a minuta de decreto golpista, o golpe de Estado orquestrado por Jair Bolsonaro (PL) teria se concretizado .

Ele respondeu que o posicionamento do General Freire Gomes foi determinante para que a minuta golpista não fosse adiante. Baptista, também relatou que o ex-comandante chegou a ameaçar prender Bolsonaro caso ele avançasse com o golpe.

Pós-eleição

No depoimento, o ex-comandante da Aeronáutica disse que, em reunião no dia 1° de novembro, juntamente com Freire Gomes, Almir Garnier, comandante da Marinha, Paulo Sérgio Nogueira, então ministro da Defesa, afirmaram a Bolsonaro que não constaram qualquer irregularidade nas urnas eletrônicas.

O ex-presidente então perguntou ao advogado-geral da União, Bruno Bianco, se haveria algum ato que poderia fazer contra o resultado das eleições.