Generais cearenses são citados em depoimento de Freire Gomes sobre golpe de Bolsonaro

Em depoimento à Polícia Federal (PF), o ex-comandante do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, citou dois cearenses nas tratativas da trama golpista. O general Estevam Teophilo, na época a frente do Comando de Operações Terrestres do Exército (Coter) e o então Ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. O sigilo deste e outros depoimentos foi retirado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

O ex-comandante do Exército afirmou que o general Estevam Teophilo foi convocado, no dia 9 de dezembro de 2022, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, para comparecer ao Palácio da Alvorada.

Freire Gomes disse desconhecer o motivo do encontro e não lembrar se foi reportado, por parte de Teophilo, o conteúdo da conversa com Bolsonaro. Freire ressaltou não ter partido dele a ordem para o encontro, e sim do ex-presidente.