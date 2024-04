Bolsonaro lança neste sábado pré-candidatura de Ramagem, suspeito de espionagem na Abin

Deputado federal trabalha para se manter na disputa pela Prefeitura do Rio. Governador do RJ, Cláudio Castro (PL), deverá comparecer ao evento

O ex-presidente Jair Bolsonaro viajará ao Rio de Janeiro, neste sábado, 16, para o lançamento da pré-candidatura do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) à Prefeitura da cidade. Ambos estão sendo investigados pela Polícia Federal: Bolsonaro por suspeita de tentativa de golpe de estado e Ramagem por uso ilegal da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) para monitorar opositores.

O governador do RJ, Cláudio Castro (PL), deverá comparecer ao evento, demonstrando apoio ao nome escolhido pelo ex-presidente e se afastando de possíveis outras alianças, como com o nome do PP ao comando Rio, Marcelo Queiroz.

A estratégia de aliados para a campanha de Ramagem é direcioná-lo à posição de perseguido político, alvo de conspirações do Supremo Tribunal Federal e do governo Lula. Ramagem é suspeito de ter autorizado, na Abin, investigações paralelas, sem autorização judicial. O intuito seria monitorar opositores políticos do ex-presidente, atrapalhar investigações contra seus filhos, dentre outras ações.