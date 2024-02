"Política se faz todos os anos, não só na eleição", diz diretor da FDR em lançamento de programa

A segunda edição do programa de educação político-cidadã "Político, Eu!?!", foi lançada nesta terça-feira, 27, na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). O projeto é realizado pela Fundação Demócrito Rocha (FDR) em parceria com a Casa Legislativa e a Universidade Estadual do Ceará (Uece).

O programa tem como objetivo conscientizar sobre política e cidadania, oferecendo uma variedade de atividades, como aulas, oficinas interativas, publicação de cadernos especiais e uma visita guiada à CMFor, voltada para estudantes.

Participaram da solenidade, o presidente da Câmara Municipal, Gardel Rolim (PDT), Valéria Xavier, coordenadora do projeto, e Joelson Moura, coordenador de articulação de comunidade e gestão escolar, representando a secretária municipal de Educação, Dalila Saldanha, além de outros representantes da Fundação Demócrito Rocha.



Tardin explicou que política está em tudo e falar do tema é algo que a FDR faz há muitos anos. Ele lembrou do primeiro curso realizado sobre a mesma temática, intitulado "O Que é Política?". Segundo o gerente-geral, todos somos seres políticos e precisamos se envolver nisso.

"Falar de política é algo que a FDR procura fazer há muitas décadas. E política é tudo ou tudo é política. A gente faz política todos os anos, não só nesse de eleição. A gente faz em cada atitude nossa todos os dias, e todos nós somos seres políticos e precisamos nos envolver nisso, nos conscientizarmos cada vez mais.



A coordenadora do projeto "Político, Eu!?!, Valéria Xavier, citou as ações realizadas na edição de 2023 e anunciou as previstas para 2024. Dentre as atividades, ela destacou a capacitação de professores por meio de um curso de extensão, um gibi paradidático e a ação "Escola Vai à Câmara" com 12 unidades de ensino que farão visita guiada à Câmara Municipal.