O POVO News: Bolsonaro depõe na PF sobre "importunação intencional" à baleia

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta terça-feira, 27. Com apresentação dos jornalistas Ítalo Coriolano, traz as principais atualizações do depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) à Polícia Federal (PF) no inquérito sobre suposta "importunação intencional" de uma baleia-jubarte, no litoral norte do Estado.

Já tendo sido ouvido pela corporação sobre um suposto golpe de Estado e no caso das joias, Bolsonaro é apontado pelo Ministério Público Federal (MPF) como o motorista de uma moto aquática que aparece em um vídeo chegando a cerca de 15 metros do animal em junho de 2023.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Assista ao vivo