Dino: Críticas sobre ativismo do STF vêm de quem quer 'instrumentalizar' tribunal

A primeira declaração pública do ministro Flávio Dino após tomar posse no Supremo Tribunal Federal (STF) foi um desagravo à Corte. Ele negou nesta segunda-feira, 26, que o tribunal seja "ativista". Dino afirmou que as críticas sobre a atuação do STF são dirigidas por grupos que querem "instrumentalizar" o tribunal.

"Muito se diz que o Supremo é ativista, mas alguns dos que dizem isso, na verdade, gostariam de um Supremo para chamar de seu. Não é que eles querem fechar o STF, eles querem instrumentalizar o STF para seus propósitos", afirmou.

"Se o STF ou qualquer tribunal for instrumentalizado por uma oposição política, qualquer que seja ela, ele perdeu o sentido de existir. O ofício do Poder Judiciário exige desagradar."