Carro do Exército com militar investigado por tentativa de golpe é apreendido na PF

Um carro do Exército foi apreendido após entrar no estacionamento da Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro com sinais de adulteração na placa de identificação. A viatura administrativa foi usada para levar o tenente coronel Sergio Ricardo Cavaliere de Medeiros para prestar depoimento na quinta-feira, 22, em investigação sobre a tentativa de golpe de Estado.

As placas do carro utilizado por Cavaliere não tinham a primeira letra e o último número. O veículo foi apreendido pela PF e um inquérito policial militar foi aberto pelo comando do Exército para apurar o caso.

Segundo o Exército, uma "averiguação preliminar" indica que as letras e os números faltantes nas placas podem ter "sido desconfigurados pelo descolamento de uma película protetora".