As consequências do ato de Bolsonaro na Av. Paulista: Jogo Político #274

Bandeiras de Israel se espalharam pelo ato pró-Bolsonaro na Avenida Paulista Crédito: NELSON ALMEIDA / AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) liderou ato com centenas de milhares de apoiadores na Avenida Paulista, para se defender das investigações de envolvimento com um plano golpista. O episódio #274 do podcast Jogo Político analisa como foi a manifestação, as presenças e as ausências mais significativas e os efeitos políticos da mobilização. Assista ao vivo: Participam do Jogo Político os jornalistas Carlos Mazza, colunista de Política; Guálter George, diretor de Opinião e colunista político; Júlia Duarte, repórter de Política, e Érico Firmo, editor de Política e colunista.