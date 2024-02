Vice-líder de Tarcísio recusa Secretaria na gestão de Nunes enquanto disputa posição de vice

Vice-líder do governador Tarcísio de Freitas na Alesp, o deputado estadual Tomé Abduch (Republicanos) recusou o convite para assumir a Secretaria de Urbanismo e Licenciamento na gestão do prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB). O cargo lhe foi oferecido há cerca de um mês, na tentativa de contemplar aliados de Jair Bolsonaro na administração municipal. Embora não descarte ocupar o posto no futuro, o parlamentar ainda nutre esperança de ser o vice na chapa de Nunes, a quem já comunicou sua decisão. Procuradas, as gestões municipal e estadual não se manifestaram, assim como o deputado.

Sua indicação para o cargo na Prefeitura teve apoio de Tarcísio, cujo ex-assessor especial Danilo Campetti, suplente do Republicanos, assumiria mandato se Abduch se licenciasse. Por isso, a negativa do deputado desagradou auxiliares do governador, que se queixam da resistência dele em ajudar a resolver um problema que se arrasta desde o ano passado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Campetti é agente da Polícia Federal e trabalhou junto ao governador no Palácio dos Bandeirantes até junho do ano passado, quando o Ministério da Justiça cancelou sua cessão sob alegação de que a corporação sofria com a falta de efetivo. Dois meses depois, ele foi afastado da PF devido a um processo administrativo disciplinar a que responde por ter usado o distintivo durante o tiroteio ocorrido em Paraisópolis em outubro de 2023, quando Tarcísio fazia agenda de campanha na comunidade. Sua reintegração ocorreu somente no último dia 20.