Lula falou em mais proximidade com a Câmara, diz líder do PSB após reunião

O líder do PSB na Câmara, Gervásio Maia (PB), disse depois do encontro promovido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva com líderes de bancada no Palácio da Alvorada nesta quinta-feira, 22, que o petista deverá ter mais compromissos do tipo para azeitar sua relação com o Legislativo. O próprio Lula disse que haveria esse contato mais próximo, de acordo com Gervásio.

"Ele disse que vai ter uma proximidade maior, vai dialogar mais, vai ser meio que uma rotina", declarou o deputado. Isso serviria inclusive para o presidente entender o que acontece em cada região do Brasil.

A confraternização também teve a participação do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). De acordo com o líder do PSB, Lira disse ser importante a ampliação do diálogo com o governo.