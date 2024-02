Lula deixa o Palácio da Alvorada rumo ao Rio e retorna ainda hoje a Brasília

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, deixou no começo da tarde desta sexta-feira, 23, o Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência, para embarcar ao Rio de Janeiro, onde terá agendas no período da tarde. Ainda nesta sexta, já no período da noite, o chefe do Executivo retorna a Brasília.

A previsão de chegada à capital fluminense é para o horário das 14h30 (de Brasília).

Às 15 horas, o presidente da República participa da inauguração do Terminal Intermodal Gentileza e início das operações do BRT Transbrasil.