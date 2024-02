Julgamento que pode cassar Sergio Moro começa em 1º de abril

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) marcou para o início de abril o julgamento de ações contra o senador paranaense Sergio Moro (União Brasil). Presidente do TRE-PR, o desembargador Sigurd Roberto Bengtsson marcou três sessões para julgar os casos, nos dias 1º, 3 e 8 de abril. Elas podem findar com a cassação do mandato do ex-juiz federal.

O processo contra Moro está pronto para ser apreciado desde 30 de janeiro. Moro é alvo de duas ações no TRE-PR: uma de autoria do PL do ex-presidente Jair Bolsonaro; a outra, da Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV). O tribunal decidiu unir as ações em junho de 2023.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As siglas apontam prática de abuso de poder econômico, caixa 2, uso inapropriado dos meios de comunicação e irregularidade em contratos. Os partidos pedem a cassação de Moro, bem como a sua inelegibilidade por oito anos.