Aratuba: vereadora presta depoimento sobre denúncia de falsear documentos contra prefeito

Outros indícios de falsificação foram abordados e constam no depoimento ao qual O POVO teve acesso. Mayara foi questionada, por exemplo, acerca da ausência de numeração entre as páginas 134 e 156. Ela respondeu que não se enumera o verso.

Questionada no interrogatório sobre um parecer previamente escrito nas páginas 170 e 171, a parlamentar afirmou acreditar que fosse tão somente uma sugestão do relator, sem caráter conclusivo. O depoimento da parlamentar foi colhido nessa quinta-feira, 22.

Presidente da comissão processante que analisa a cassação do prefeito de Aratuba , Joerly Vitor (Republicanos), e do vice Chico Abel (PL), a vereadora de Aratuba, Mayara Santana de Freitas, prestou depoimento à Polícia Civil sobre suposta falsificação de documentos no relatório do colegiado.

Sobre o conteúdo destas páginas, ela respondeu que acredita se tratar da defesa do prefeito e do vice-prefeito. Mayara diz que recebeu o parecer do relator em 16 de janeiro, mas no documento a data que aparece é 18 de janeiro. Ela acredita que seria uma atecnia.

Pesam contra o gestor municipal suspeita de prática de nepotismo e superfaturamento na contratação de pessoa jurídica. Em dezembro, a Justiça cassou uma liminar que impedia a Casa parlamentar de dar sequência ao processo.

"Diante do exposto, concedo, como requerido, o efeito suspensivo da decisão recorrida até decisão final nestes autos ou de mérito no processo de origem", consta no documento assinado pelo desembargador Francisco Luciano Lima Rodrigues.

A defesa de Joerly argumenta que tais condutas não caracterizam infrações político-administrativas. O argumento, então, é de que houve usurpação por parte da Câmara de Aratuba da competência do Poder Judiciário para julgar crimes comuns.