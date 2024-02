Ao lado de Paes, Lula reforça apoio ao prefeito do Rio durante inauguração de terminal

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, voltou a manifestar apoio, de forma informal, à pré-candidatura à reeleição do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), na tarde desta sexta-feira, 23, durante a inauguração do Terminal Intermodal Gentileza, que integra o sistema de transporte no centro da capital fluminense. Lula tem cumprido uma série de agendas pelo Estado ao lado de lideranças do PT fluminense e marcado presença ao lado de Paes em inaugurações e anúncios de investimento do governo federal na capital do Estado.

É a segunda vez no mês que o chefe do Executivo cumpre compromisso oficial com o prefeito do Rio.

Durante inauguração do Terminal Gentileza, que recebeu aporte e financiamento do governo federal, Lula afirmou que espera que as pessoas saibam diferenciar a gestão de Paes de quem "fala bobeira e asneira", e ressaltou que os eleitores não podem "votar num imbecil".