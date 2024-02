Lula reúne Lira e representantes de 12 partidos no Alvorada

O encontro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio da Alvorada reúne, além do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), representantes de 12 partidos. Também participam 5 ministros do governo.

A reunião é uma iniciativa do Executivo para tentar distensionar a relação com a Câmara. Medidas do governo, como o veto ao cronograma de emendas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2024, irritaram deputados. Agora, o Planalto tenta melhorar o clima para seus projetos nesse começo de ano.

O evento é no Palácio da Alvorada. Estão presentes, segundo a assessoria de imprensa da Presidência, os seguintes políticos (além de Lula):