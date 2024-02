Exército prepara salas em Comando Militar do Planalto para caso de prisão de Bolsonaro ou generais

No Comando Militar do Planalto (CMP), em Brasília, o Exército prepara salas especiais para eventuais prisões do capitão reformado e ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ou de generais alvos de operação da Polícia Federal. A ação investiga suposto esquema de tentativa de golpe de Estado.

A situação acontece antes do depoimento de militares marcado para esta quinta-feira, 22, pela PF. De acordo com a CNN, membros do Exército afirmam não haver indício de prisão, apenas cuidado para caso aconteça.