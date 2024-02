TSE multa Carla Zambelli em R$ 30 mil por propaganda eleitoral irregular na internet

A parlamentar encabeça a proposta de pedido de impeachment contra o presidente e pretende protocolar o documento nesta semana na Câmara. O documento, que já conta com 114 assinaturas, foi feito dois dias depois de Lula comparar as ações de Israel na Faixa de Gaza ao Holocausto.

O TSE considerou a conduta como propaganda eleitoral irregular na internet. Nas publicações, a deputada afirmava que o QR Code contido na nova versão digital do título eleitoral contabilizaria, de forma automática, votos em benefício de Lula, que, até então, era candidato à Presidência da República. Em outras postagens compartilhadas, era dito que o "sistema da Justiça Eleitoral estaria fazendo campanha antecipada para o Lula" por meio do QR Code do aplicativo.

A deputada federal Carla Zambelli (PL) foi multada em R$ 30 mil pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em sessão desta terça-feira, 20, por divulgar, durante a campanha eleitoral de 2022, postagens em redes sociais que disseminam fake news sobre o processo eleitoral brasileiro e o aplicativo e-Títulos. Procurada pelo Estadão , Zambelli disse estar focada nas assinaturas do impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva por fala sobre Holocausto.

"Não consegui parar para olhar isso", disse a deputada federal por São Paulo. A assessoria da parlamentar ainda reforçou que Carla Zambelli só vai se manifestar sobre o assunto no final de semana.

Outros dois citados no processo, Darcio Bracarense e Inácio Florêncio Filho, também foram multados em R$ 15 mil, cada, por criação e divulgação de informações falsas. No Plenário, a ministra Cármen Lúcia afirmou que se preocupa "de uma forma muito especial" com o dolo eleitoral. "A pessoa sabe que não pode adotar o comportamento, sabe que é falso e, ainda assim, propaga com um dolo muito específico".

Esta não é a primeira multa que a deputada recebe do Tribunal por divulgação de informações falsas. Em 2023, o TSE multou Carla Zambelli e os deputados Nikolas Ferreira (PL-MG), Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) por vídeo compartilhado. O vídeo foi gravado por Nikolas Ferreira e associava Lula ao aborto, censura, fechamento de igrejas e defesa das drogas.