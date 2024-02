O POVO News: Lula cogita expulsar embaixador de Israel do Brasil caso crise aumente

Número de assinaturas do pedido de impeachment de Lula bateu recorde

Ele comparou os conflitos e o desastre humanitário na Faixa Gaza com o Holocausto. O discurso repercutiu mal entre nomes israelenses e entre opositores do presidente no Brasil. Agora, o Governo Lula avalia expulsar o embaixador de Israel do Brasil caso a crise escalone.

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quarta-feira, 21. Com apresentação dos jornalistas Ítalo Coriolano e Rachel Gomes , a edição traz a principais informações sobre o pedido de impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após fala sobre o Holocausto. O número de assinaturas bateu recorde.

Com o aumento das assinaturas de assinaturas para um processo de impeachment de Lula, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) tem sido pressionado por parlamentares. Ele descarta apoiar qualquer iniciativa por causa da crise com Israel, como dizem aliados. Pessoas próximas a Lira dizem que não haveria embasamento técnico e jurídico para o pedido com base apenas em uma declaração presidencial.



É assunto do programa ainda a convocação do jogador Daniel Alves no caso em que é acusado de estupro por um jovem na Espanha. Ele foi chamado para comparecer ao tribunal e pode ouvir sua sentença nesta quinta-feira, 22.

O Tribunal Provincial de Barcelona convocou todas as partes envolvidas no julgamento de Daniel Alves para comparecerem à corte. Foi confirmado que a audiência está marcada para as 10h, horário local (6h da manhã do horário de Brasília).



A edição traz ainda ainda atualizações sobre o oitavo dia de buscas dos presos que fugiram da Penitenciaria Federal de Mossoró (RN). Corregedoria afastou responsáveis por áreas de inteligência, segurança e administração do presídio.



O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o jornalista de Política do O POVO, Guilherme Gonsalves, e o colunista do O POVO, Henrique Araújo.

Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: Youtube, Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO