Morre o sociólogo Luiz Werneck Vianna, professor da PUC-RJ e militante contra a ditadura

O cientista social Luiz Werneck Vianna morreu nesta quarta-feira, 21, no Rio de Janeiro, aos 86 anos. Autor do clássico Liberalismo e Sindicato no Brasil (Editora Paz e Terra, 1976), atuou em mais de uma dezena de instituições universitárias pelo País. Atualmente, era professor do Departamento de Sociologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), contribuindo com textos de opinião para o Estadão e outros veículos de comunicação.

Nascido em 1938 no Rio, Werneck Vianna foi criado no bairro de Ipanema, na zona sul do Rio, e frequentou colégios de elite, como Santo Inácio, Andrews, Pedro II e Anglo-Americano. No ano de 1958, ingressou na faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), concluindo o curso em 1962. Também graduou-se em ciências sociais na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em 1967.

No início da década de 1960, entrou para o Partido Comunista Brasileiro (PCB), sendo perseguindo pela ditadura militar (1964-1985) a partir de 1968, quando cursava mestrado no Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (IUPERJ). "As aulas começaram em 1969, mas não deu para completar o curso porque faltando um semestre pra finalizá-lo fui 'selecionado' pelo DOI-Coi para participar de uma temporada com eles e não aquiesci, me escondi. Essa minha corrida me levou a São Paulo, e de São Paulo fui para o Chile", relatou Werneck Vianna em entrevista concebida a Celso Castro e Lúcia Lippi Oliveira em 2005.