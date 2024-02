Lira descarta colocar em votação impeachment de Lula por crítica a Israel, dizem aliados

Pessoas do entorno do presidente da Câmara afirmam não haver embasamento técnico e jurídico para a iniciativa com base em uma declaração do presidente

De acordo com a CNN, pessoas próximas ao deputado afirmam que não há embasamento técnico e jurídico para a iniciativa tendo como base apenas uma declaração do chefe do Executivo brasileiro.

Além disso, pessoas próximas a Lira dizem que o apoio popular para um impedimento é "zero". Aliados também argumentam não haver suporte político nem clima no Congresso para apoiar a tese, mesmo com a oposição colhendo assinaturas.

Ao todo, 139 parlamentares assinaram pedido de impeachment de Lula. Para o grupo, as declarações do chefe do Executivo nacional configuram “crime de responsabilidade”. As informações constam em lista divulgada às 19h01min desta quarta-feira, 21, pela assessoria de comunicação da deputada Carla Zambelli (PL)

Mais de 40 são parlamentares de partidos da base do governo, como PSD, União Brasil, Progressistas e Republicanos. Contudo, a maioria é formada por membros do PL, sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro, somando quase 80 adeptos ao pedido de impeachment.

