Flávio Dino diz que deseja voltar à política após aposentadoria do STF

Durante discurso de despedida do Senado Federal, o novo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, afirmou que deseja retornar à política após se aposentar do Judiciário. O político será empossado nesta quinta-feira, 22, aos 55 anos, ou seja, duas décadas antes da aposentadoria compulsória do STF.

Segundo o ministro, suas esperanças ganharam ânimo após o pleito dos Estados Unidos, nos quais os dois principais concorrentes - Joe Biden e Donald Trump - se aproximam dos 80 anos.

“O sentimento principal que eu tenho é de muita saudade. Não sei se Deus me dará a oportunidade de estar novamente na Tribuna do Parlamento, no Senado ou na Câmara. Eu tenho me animado muito, acompanhando a eleição dos EUA porque os dois contendores têm cerca de 80 anos. Então quem sabe, após a aposentadoria, se Deus me der vida e saúde, eu possa estar aqui”, afirmou Dino.