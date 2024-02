Após impasses, CPI da Braskem define relator; Cid Gomes participa como membro titular

Objetivo da comissão é investigar danos ambientais causados em Maceió pelas operações da petroquímica na extração do mineral sal-gema

Quanto à indicação para relatoria, alguns parlamentares sugeriram que o nome não fosse do estado de Alagoas, com a justificativa de que daria maior isenção aos trabalhos.

Cid, no entanto, não compareceu à reunião. De acordo com sua assessoria de comunicação, ele também não participou das outras reuniões preparatórias da CPI.

O senador cearense Cid Gomes (PSB) é membro titular da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Braskem . Marcada para às 10 horas desta quarta-feira, 21, a primeira reunião foi adiada para a tarde do mesmo dia após impasse sobre definição do relator. Rogério Carvalho (PT-SE), por sua vez, foi designado para a função em segundo encontro, às 16 horas.

Esse foi um dos motivos para escolha do presidente Omar Aziz (PSD-AM) pelo petista. "Para que a gente possa ter uma relação isenta de pessoas ligadas de Alagoas, eu indico o senador Rogério Carvalho, como relator".

No primeiro encontro, o senador Renan Calheiros (MDB-AL), autor do pedido para criação da CPI, se opôs à possibilidade, afirmando que limitaria seu mandato. Ele gostaria de assumir a relatoria, mas houve resistência por ser do estado alvo das investigações.

Na ocasião da decisão, Calheiros informou que deixaria a CPI. "Eu deixo a comissão por não concordar com o encaminhamento da relatoria".

E seguiu: “A designação do senador Omar Aziz do senador Rogério Carvalho é regimental, mas eu confesso que se houvesse um crime ambiental desta magnitude em Sergipe, eu lhe concederia essa oportunidade. E talvez a Vossa Excelência teria tido mais propriedade para acompanhar”.

