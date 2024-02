Primeira agenda pública de Boulos e Marta deve ter encontro com indígenas e empresários

Até o momento, de acordo com a assessoria de Boulos, três atividades estão preparadas. A primeira é um encontro com indígenas moradores da região. A segunda é uma reunião com comerciantes e empresários.

As equipes dos dois políticos estão estruturando os detalhes da programação, que deve começar no meio da manhã e se estender até o fim da tarde.

A última é um plenária com a militância. Neste momento deve haver discursos dos pré-candidatos e de outras lideranças políticas locais. Marta e Boulos também devem participar de um plantio de árvore no bairro.

As eleições municipais serão realizadas no dia 6 de outubro. Eventual segundo turno deve ocorrer no último domingo do mês (dia 27). Definidas as candidaturas, os partidos têm até 15 de agosto para registrar os nomes na Justiça Eleitoral.

A propaganda eleitoral só pode ser feita a partir de 16 de agosto. Até lá, qualquer publicidade ou manifestação com pedido explícito de voto pode ser considerada irregular e é passível de multa por parte do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Volta ao PT

Quando deixou o PT, em 2015, Marta se disse constrangida com o "protagonismo" da legenda em "um dos maiores escândalos de corrupção que a nação brasileira já experimentou". Ela também votou a favor do impeachment de Dilma Rousseff.

Foi Lula quem convenceu Marta a retornar ao PT agora. O presidente insistiu na volta de Marta para ao PT, apesar de alguns dirigentes partidários inicialmente resistirem ao movimento, porque considerava que ela seria importante na chapa. No início de janeiro, o presidente chamou a ex-prefeita para uma conversa no Palácio do Planalto. Após o encontro, Marta topou voltar ao PT com a missão de ocupar a vice na chapa encabeçada por Boulos.