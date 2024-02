Padilha diz que Lula, Lira e líderes da Câmara devem se reunir na quinta para retomar agenda

O ministro da Secretaria das Relações Institucionais (SRI), Alexandre Padilha, afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve se reunir com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e líderes da Casa na quinta-feira, dia 22. O encontro deve ocorrer logo após a posse do novo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino.

"Vamos ter ainda esta semana um encontro que o presidente Lula está convidando, os líderes da Câmara - o líder do governo está fazendo esse convite -, o presidente da Câmara para que a gente possa ter um encontro, provavelmente, na pré-agenda do presidente, na quinta-feira depois da posse do ministro Flávio Dino no STF", afirmou Padilha em declaração à imprensa nesta terça-feira, 20, após reunião com Lula, ministros e líderes do governo no Palácio do Planalto.

De acordo com Padilha, o governo queria promover tal encontro no final de 2023, mas não foi possível por conta das agendas do Congresso e do chefe do Executivo. "A reunião é Uma oportunidade da gente retomar esse encontro, esse diálogo, reforçar essa agenda inicial", disse o ministro.