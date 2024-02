O POVO News: Cresce apoio ao impeachment de Lula após fala sobre Israel

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta terça-feira, 20. Com apresentação dos jornalistas Ítalo Coriolano e Rachel Gomes, a edição o aumento do apoio ao impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o Holocausto. Ele comparou os conflitos e o desastre humanitário na Faixa Gaza com o Holocausto. O discurso repercutiu mal entre nomes israelenses e entre opositores do presidente no Brasil.

Já são 115 assinaturas de parlamentares, incluindo nomes de siglas da base do Governo. Os parlamentares alegam que tais declarações configuram um crime de responsabilidade. Eles citam o Artigo 5º da Lei do Impeachment (LEI Nº 1.079, DE 10 DE ABRIL DE 1950), que fala em “cometer ato de hostilidade contra nação estrangeira, expondo a República ao perigo da guerra, ou comprometendo-lhe a neutralidade”.



