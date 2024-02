Partido Novo anuncia apoio a pedido de impeachment de Lula por comparar ação de Israel a Holocausto

O partido é o primeiro a anunciar a assinatura ao pedido oficialmente. Ainda não há previsão de o documento ser protocolado na Câmara. Além do Novo, são signatários do pedido deputados de PL, Podemos, PP, PRD, PSD, Republicanos, União Brasil, Cidadania, PSDB e MDB.

O Partido Novo anunciou nesta terça-feira, 20, apoio ao pedido de impeachment contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por declaração dada pelo presidente no domingo, 18, na Etiópia. O presidente comparou a ação de Israel na guerra na Faixa de Gaza com o extermínio em massa de judeus praticado por Adolf Hitler. "Um presidente da República não deve apoiar assassinos, terroristas e ditaduras, e tampouco ser hostil com nações amigas", diz a sigla em nota.

Já no domingo, deputados bolsonaristas repudiaram a fala e começaram a recolher assinaturas para apresentar o pedido de impeachment. Na noite de domingo, o documento tinha 80 signatários, que na manhã desta terça-feira já eram 114. Os parlamentares dizem que a afirmação de Lula é "injustificável, leviana e absurda" e citam um trecho da lei que fundamenta os crimes de responsabilidade para justificar o pedido. O texto diz que é crime "cometer ato de hostilidade contra nação estrangeira, expondo a República ao perigo da guerra, ou comprometendo-lhe a neutralidade".

Além dos deputados, senadores também repudiaram a fala do presidente. O grupo parlamentar Brasil-Israel, do Senado, condenou e classificou como "tendenciosa e desonesta" o pronunciamento de Lula. Também condenaram a fala o presidente de Israel, Binyamin Netanyahu, e entidades judaicas no Brasil, como a Confederação Israelita do Brasil (Conib).

Leia a íntegra da nota do Novo:

"As declarações absurdas de Lula, relativizando o Holocausto e insultando o povo judeu, são o epílogo de uma política externa desastrosa, puramente ideológica, alinhada a ditaduras e grupos terroristas, e cuja continuidade é uma ameaça iminente à posição do Brasil perante a comunidade internacional.

"Um presidente da República não deve apoiar assassinos, terroristas e ditaduras, e tampouco ser hostil com nações amigas. Tem a obrigação de seguir regras de comportamento à altura de seu cargo, e não pode proferir absurdos e tolices que exponham a nação ao constrangimento.

"Tais atitudes configuram crime de responsabilidade, conforme a Lei do Impeachment, que define como infração "cometer ato de hostilidade contra nação estrangeira, expondo a República ao perigo da guerra, ou comprometendo-lhe a neutralidade", além de "proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo".

"É preciso tratar o Brasil - e o cargo mais importante da República - com respeito. Para o bem do país, a Câmara dos Deputados deve afastar Lula pelos crimes de responsabilidade cometidos, e pela clara inaptidão para ocupar a presidência."