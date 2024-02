Mulher se passa por liderança do PL e dá golpe da passagem aérea em pastores e empresários

Ao O Globo, a polícia explicou que Ivana oferecia uma vaga de emprego para ser assessorada, com salário de R$ 15 mil. Quem aceitasse, teria de acompanhá-la no suposto evento no exterior.

Ivana Nazaré Freitas de Oliveira, 59 anos, é investigada pel Polícia Civil do Distrito Federal por fingir ser parte da liderança do Partido Liberal Mulher (PL), em Águas Claras. A mulher vendia passagens aéreas falsas para Lisboa, em Portugal, para uma suposta conferência partidária. Os valores ficavam entre R$ 5 e R$ 10 mil. Pastores, servidores públicos e empresários estão entre as vítimas.

A fim de reforçar a personagem, Ivana participou de encontros do PL e tirou fotos com políticos da legenda, entre eles, a deputada federal Bia Kicis. De acordo com o portal Metrópoles, a estelionatária circulava entre pessoas de alto poder aquisitivo e se mostrava demasiadamente religiosa. Com isso, ela conseguiu a confiança de líderes religiosos, advogados e empresários.

No golpe do PL, a mulher convenceu pessoas próximas a comprarem passagens fictícias para o país europeu. Conforme o sistema de Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Ivana não está filiada a nenhum partido político.

Em 2019, ela foi condenada por desvio de recursos da Superintendência Regional no Rio Grande do Norte (SRTE/RN), atualmente ligada ao Ministério da Economia. O Ministério Público Federal (MPF) obteve a condenação de Ivana por peculato. Ela era integrante do grupo formado por servidores do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

