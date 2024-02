Brasil pede a tribunal da ONU que declare ocupação de Israel em territórios palestinos ilegal

A representante brasileira afirmou ainda que a gravidade da situação nos territórios palestinos ocupados era "indiscutível", mesmo antes de 7 de outubro (quando o Hamas lançou o ataque terrorista que desencadeou a guerra em Gaza).

"Os eventos trágicos da data e as operações militares desproporcionais e indiscriminadas que se seguiram, no entanto, deixam claro que a mera gestão do conflito não pode ser considerada uma opção", disse. "E uma solução de dois estados, com um Estado palestino economicamente viável convivendo ao lado de Israel, é a única maneira de proporcionar paz e segurança para Israel e os palestinos", acrescentou.

Em Haia, o Brasil participa da audiência pública da Corte Internacional de Justiça, que foi questionada pela Assembleia Geral da ONU sobre as consequências jurídicas da ocupação.

Israel começou a construir assentamentos - considerados um obstáculo à criação de um Estado palestino - depois da guerra Árabe-Israelense de 1967, quando capturou a Cisjordânia da Jordânia e Gaza do Egito. Apesar de ter saído de Gaza, em 2005, mais de 200 assentamentos, com 500 mil moradores, permanecem na Cisjordânia ocupada.

Ao todo, 52 países vão se manifestar na Corte sobre a ocupação até a próxima segunda-feira, 26.

Interpretar o direito internacional é uma das atribuições do chamado tribunal da ONU, que também arbitra contenciosos entre Estados. Esse último é o caso, por exemplo, da acusação por genocídio que a África do Sul apresentou contra Israel - e que o Brasil decidiu apoiar.