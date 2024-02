Bolsonaro reafirma à PF que vai se calar no inquérito do golpe

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) reiterou nesta terça-feira, 20, que não vai responder aos questionamentos da Polícia Federal (PF) no inquérito do golpe. Bolsonaro é esperado na quinta, 22, para prestar esclarecimentos sobre a trama golpista para mantê-lo no poder.

A defesa informou ao delegado Fábio Alvarez Shor, que conduz a investigação, que o ex-presidente ficará em silêncio. Os advogados pedem que ele seja dispensado de comparecer à PF.

"Uma vez que o Peticionário fará uso do direito ao silêncio nos termos da presente manifestação, requer seja dispensado do comparecimento pessoal, conforme já discutido previamente com Vossa Excelência em outras oitivas, notadamente em virtude de preocupações relacionadas à logística e segurança", diz a manifestação.