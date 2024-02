Jorginho Mello antecipa retorno ao Brasil para participar de ato de Bolsonaro na Paulista

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), antecipou o retorno ao Brasil para participar do ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Avenida Paulista, no próximo domingo, 25. Em viagem a Dubai, nos Emirados Árabes, o chefe do Executivo catarinense afirmou, na semana passada, que não compareceria à manifestação.

A previsão inicial era de que o governador retornasse para o Brasil no fim da tarde do domingo, o que impossibilitaria a presença dele no ato, que tem o início marcado para as 15 horas. Jorginho, que embarcou para os Emirados Árabes no dia 17, mudou a agenda e voltará ao País no sábado, 24, chegando a São Paulo na manhã do domingo.

Além dele, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), estarão presentes na manifestação convocada por Bolsonaro.