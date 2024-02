Opositores criticam Lula por ter comparado ação de Israel em Gaza ao Holocausto

Líderes da oposição ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva estão criticando o presidente neste domingo por causa de uma declaração em que o petista compara os ataques israelenses à Faixa de Gaza com o Holocausto. O apoio a Israel se tornou recorrente em grupos de direita no Brasil nos últimos anos, enquanto a simpatia de Lula e da esquerda à causa palestina vem de décadas.

"Presidente Lula, comparar o Holocausto à reação militar de Israel aos ataques terroristas que sofreu é vergonhoso. O Holocausto É incomparável e não pode ser naturalizado nunca. Em nome dos brasileiros, pedimos desculpas ao mundo e a todos os judeus", escreveu o presidente do PP e líder da minoria no Senado, Ciro Nogueira (PI), em seu perfil no X, novo nome do Twitter.

"Rasgos de senilidade, maldade deliberada, ignorância histórica e equívoco do ponto de vista da ética, moral e perspectiva geopolítica. O Brasil voltou. Padrão PT", escreveu o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), na mesma rede social.