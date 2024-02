"Quantos presídios federais Bolsonaro construiu?", questiona Gleisi Hoffmann, presidente do PT

Gleissi Hoffmann é deputada federal e presidente nacional do PT Crédito: Edilson Rodrigues

Na oportunidade, a deputada federal lembrou que quatro unidades foram criadas durante a gestão do PT. "Dos cinco presídios federais de segurança máxima, quatro foram feitos nos governos Lula e o quinto a presidenta Dilma deixou quase pronto quando foi derrubada pelo golpe". Gleisi também garantiu que o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, "responde com seriedade e energia à fuga de dois presos no presídio de Mossoró. Age para corrigir falhas e aperfeiçoar o sistema federal de presídios". Ministro Lewandowski responde com seriedade e energia à fuga de dois presos no presídio de Mossoró. Age para corrigir falhas e aperfeiçoar o sistema federal de presídios. Enquanto o ministro trabalha, é hora de perguntar à oposição: quantos presídios federais Bolsonaro construiu?… February 16, 2024 Nos bastidores, líderes do PT e juristas articulam "força-tarefa" em defesa ao ministro. A estratégia do grupo é difundir manifestações em apoio à resposta da pasta quanto à fuga de dois presos da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, que gerou crise entre governo e oposição. Quer receber por Whatsapp as últimos notícias da política no Ceará e no Brasil? Acesse este link e entre no canal do O POVO sobre política cearense

Penitenciárias de Segurança Máxima do Brasil 1ª) Catanduvas, no Paraná

Inaugurada em 23 de junho de 2006 2ª) Campo Grande, no Mato Grosso do Sul

Inaugurada em 21 de dezembro de 2006 3ª) Porto Velho, Rondônia

Inaugurada em 19 de junho de 2009