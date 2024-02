Em Alto Santo, Justiça suspendeu aumento salarial de prefeito, vice e secretários

Concedido durante a pandemia de Covid-19, o aumento não poderia ter sido dado devido ao estado de calamidade pública decretado no município no período. Situação antecedeu a posse da gestão atual

Em Alto Santo, o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) determinou a suspensão do aumento salarial concedido em 2021 ao prefeito, a vice-prefeita e aos secretários do município. A decisão tomada na última quinta-feira, 15, é referente ao aumento dado durante a pandemia de Covid-19, ocorrido antes da posse da atual gestão.

De acordo com o TJCE, a Câmara Municipal não poderia aprovar o aumento, porque no ano anterior o município decretou estado de calamidade que, por sua vez, implica no impedimento de concessão de benefícios.